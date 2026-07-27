Recidivist arestat preventiv după ce ar fi agresat un polițist în Timișoara. Neînțelegeri din cauza consumului de alcool

Publicat 27 iul. 2026, 11:54 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat recidivist a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce este acuzat că a agresat un polițist aflat în misiune, în timpul unei intervenții desfășurate pe malul râului Bega, în municipiul Timișoara. Procurorii îl cercetează pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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