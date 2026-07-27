Recidivist arestat preventiv după ce ar fi agresat un polițist în Timișoara. Neînțelegeri din cauza consumului de alcool

Un bărbat recidivist a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce este acuzat că a agresat un polițist aflat în misiune, în timpul unei intervenții desfășurate pe malul râului Bega, în municipiul Timișoara. Procurorii îl cercetează pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Polițist lovit în timpul unei intervenții pe malul Begăi
Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, incidentul a avut loc în noaptea de 25 iulie, în jurul orei 23:30.
Agentul de poliție, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona Secției 1 Poliție Timișoara, verifica mai multe persoane care consumau băuturi alcoolice pe malul Begăi și le solicita documentele de identitate pentru legitimare.
Anchetatorii susțin că, în timpul verificărilor, unul dintre bărbați ar fi devenit violent și l-ar fi lovit pe polițist cu pumnul în zona gâtului și în partea stângă a capului.
Procurorii: Comportamentul agresiv a provocat panică în rândul celor prezenți
Conform procurorilor, reacția violentă a suspectului nu doar că a vizat un polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci a creat și o stare de teamă în rândul persoanelor aflate în zonă, afectând ordinea și liniștea publică.
În urma incidentului, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Recidivistul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Anchetatorii au subliniat că situația este cu atât mai gravă cu cât suspectul este recidivist și fusese condamnat anterior la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării sub supraveghere.
Având în vedere gravitatea faptelor și necesitatea protejării autorității instituțiilor statului, procurorul a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara a admis propunerea în data de 26 iulie, iar bărbatul a fost plasat în arest preventiv.
Investigațiile sunt coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu sprijinul polițiștilor Secției 1 Timișoara.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru administrarea completă a probelor în dosar.