Sărbătoarea zilei, joi, 6 august: Schimbarea la Față a Domnului. Cruce roșie în calendar și dezlegare la pește

Publicat 6 aug. 2026, 07:12 Actualizat 6 aug. 2026, 07:13

Pe 6 august, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Schimbarea la Față a Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine, care amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos Și-a descoperit slava dumnezeiască pe Muntele Tabor, înaintea ucenicilor Petru, Iacob și Ioan.

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