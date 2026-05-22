Sfârșit tragic pentru tânăra dispărută în Timișoara. Trupul ei a fost găsit în râul Bega

Sfârșit tragic pentru o tânără de 30 de ani din Timișoara, a cărei dispariție fusese semnalată de familie joi după-amiază. După ore întregi de căutări, trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit în râul Bega, în apropierea locului unde fusese descoperit telefonul ei mobil.

Tânăra, Aurelia Micoroi, era absolventă a Colegiului „Elena Ghiba Birta” din Arad și a Facultății de Arhitectură din Timișoara. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, tatăl femeii a anunțat dispariția acesteia joi, 21 mai, în jurul orei 14:30. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că fiica sa plecase de acasă în seara zilei de 20 mai, în jurul orei 22:00, iar de atunci nu mai răspundea la telefon și nu mai putea fi contactată.

Polițiștii au început imediat verificările și activitățile de căutare. La scurt timp, un trecător a găsit telefonul mobil al tinerei abandonat pe malul râului Bega, pe Splaiul Nistrului, în dreptul unui imobil din zonă, și a alertat autoritățile. În urma descoperirii, a fost solicitat sprijinul scafandrilor din cadrul ISU Timiș.

Trupul tinerei, recuperat din apă

Scafandrii au început căutările în râul Bega, iar după scurt timp au găsit trupul neînsuflețit al femeii în apă. Primele verificări făcute la fața locului de echipa de investigații criminalistice arată că pe corpul tinerei nu au fost descoperite urme vizibile de violență. Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde necropsia urmează să stabilească exact cauza decesului.

Ce spun polițiștii

„La data de 21 mai 2026, în jurul orei 14:30, polițiștii municipiului Timișoara – Secția 1 Urbană au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 30 de ani, ar fi plecat în data de 20 mai 2026, în jurul orei 22:00, de pe raza municipiului Timișoara, iar de atunci nu a mai putut fi contactată. Polițiștii au demarat de îndată verificări și activități specifice pentru depistarea acesteia, iar în urma investigațiilor desfășurate, s-a constatat faptul că telefonul mobil al femeii a fost găsit de un trecător pe malul râului Bega, pe Splaiul Nistrului, în dreptul unui imobil din zonă, fiind solicitat sprijinul scafandrilor din cadrul ISU Timiș.

În urma verificărilor efectuate de către scafandrii ISU în râul Bega, femeia a fost găsită decedată. În urma primelor verificări, pe corpul acesteia nu au fost identificate urme vizibile de violență. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.