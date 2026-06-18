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Și-a drogat fiica și pe prietena ei, pe care apoi a violat-o. Caz șocant în Timiș
Caz șocant în Timiș
Publicat18 iun. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net
Caz șocant în Timiș. Un bărbat și-a drogat propria fiică și pe prietena ei, iar pe cea din urmă a și violat-o. Individul de 38 de ani se află acum în spatele gratiilor.
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