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Tânăr de 25 de ani mort într-un lac din satul Soca, județul Timiș: a intrat în apă să se răcorească și nu a mai putut ieși la suprafață

Tânăr înecat în Timiș

Tânăr înecat în Timiș

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat3 aug. 2026, 09:09
SursăRealitatea.net

Un tânăr de 25 de ani a murit după ce a intrat să se răcorească într-o baltă din apropierea satului Soca, localitate care aparține de comuna Banloc. Alarma a fost dată duminică după-amiază, când bărbatul nu a mai ieșit la suprafață.

Prietenii aflați pe mal au sunat la 112 și au cerut ajutor. La fața locului au fost trimise echipaje ale pompierilor și ambulanței. Pompierii de la Secția Deta și Detașamentul 2 Timișoara au intervenit cu două bărci pentru găsirea și scoaterea tânărului din apă. Acesta a fost recuperat în stare de inconștiență și predat echipajului medical. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, însă tânărul nu a răspuns. Medicul de pe ambulanță a fost nevoit să declare decesul.

Poliția a fost anunțată prin 112 de un bărbat care a relatat că o persoană ar fi sărit în balta aflată în apropierea pădurii și nu ar mai fi revenit la suprafață. Ajunși în zonă, polițiștii au confirmat cele sesizate și au stabilit că persoana dispărută în apă era un tânăr de 25 de ani. Polițiștii au deschis o anchetă și fac verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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