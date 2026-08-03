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Actualitate· 1 min citire
Tânăr de 25 de ani mort într-un lac din satul Soca, județul Timiș: a intrat în apă să se răcorească și nu a mai putut ieși la suprafață
Tânăr înecat în Timiș
Publicat3 aug. 2026, 09:09
SursăRealitatea.net
Un tânăr de 25 de ani a murit după ce a intrat să se răcorească într-o baltă din apropierea satului Soca, localitate care aparține de comuna Banloc. Alarma a fost dată duminică după-amiază, când bărbatul nu a mai ieșit la suprafață.
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