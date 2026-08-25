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Actualitate· 2 min citire
Trafic blocat pe Valea Oltului, după un accident mortal. O autoutilitară a intrat în coliziune cu un TIR. Planul Roșu, activat – FOTO
FOTO: Ora de Sibiu
Publicat25 aug. 2026, 23:37
SursăRealitatea.Net
Un bărbat a murit, marți seară, într-un accident rutier produs pe DN 7, în zona Lotrișor, orașul Brezoi, județul Vâlcea, după ce autoutilitara pe care o conducea a intrat în coliziune cu semiremorca unui ansamblu de vehicule.
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