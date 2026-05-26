Zbor spre Londra, deviat de urgență la Roma din cauza unei baterii externe din bagajul de cală

Un zbor al EasyJet cu destinația Londra a fost deviat de urgență către Roma după ce echipajul a aflat că o baterie externă aflată într-un bagaj de cală încărca un dispozitiv electronic, situație considerată un risc de siguranță la bord.

Incidentul a avut loc la bordul zborului EZY2618, care decolase din Hurghada și se îndrepta spre aeroportul Luton din Londra. Potrivit datelor de monitorizare a zborurilor, aeronava se afla la aproximativ 10.400 de metri altitudine când a fost luată decizia de deviere.

După aproape trei ore de zbor, avionul a virat brusc deasupra Mării Adriatice și a aterizat pe aeroportul Fiumicino din Roma aproximativ 20 de minute mai târziu. Compania aeriană a transmis că măsura a fost luată după ce un pasager a anunțat că are o baterie externă în bagajul de cală, folosită pentru încărcarea unui dispozitiv.

Pasagerii au fost cazați la hotel după aterizare

„Aeronava a aterizat în siguranță, iar pasagerii au debarcat în mod obișnuit, iar noi le-am oferit cazare la hotel și mese acolo unde au fost disponibile. Întrucât unii clienți au rămas în aeroport, li s-au oferit băuturi răcoritoare”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

EasyJet a precizat că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală și că toate zborurile sunt operate conform directivelor de siguranță impuse în aviație. Regulile companiei permit transportul bateriilor externe doar în bagajul de mână, însă utilizarea acestora în timpul zborului este interzisă. De asemenea, ele nu trebuie folosite pentru încărcarea altor dispozitive.

După ce echipajul a aflat că bateria externă se afla în bagajul de cală și alimenta un dispozitiv, comandantul aeronavei a decis devierea zborului ca măsură de siguranță. Zborul a fost reprogramat pentru ziua următoare.

Riscurile asociate bateriilor litiu-ion

În ultimii ani, companiile aeriene au înăsprit regulile privind bateriile externe și dispozitivele cu acumulatori litiu-ion, din cauza riscului de supraîncălzire sau incendiu. Multe companii permit maximum două baterii externe per pasager, cu o capacitate limitată și protecție individuală. Și alte companii aeriene, precum Ryanair sau British Airways, au reguli similare privind transportul și utilizarea power bank-urilor în timpul zborului.

Autoritățile aviatice avertizează că astfel de baterii sunt mai ușor de gestionat în cabină decât în cala avionului, unde un eventual incendiu poate fi detectat mai greu. În 2024 au fost raportate incidente săptămânale în aviație provocate de baterii litiu-ion, iar unele dintre acestea au dus la incendii la bord sau la rănirea pasagerilor.