Black Friday 2026 la eMAG: comenzi de peste 1 miliard de lei
Black Friday 2026
Black Friday 2026 la eMAG a generat comenzi de peste 1,04 miliarde lei. Românii au cumpărat 4,1 milioane de produse, inclusiv 322 de tone de detergent și 159 de tone de cafea.
Black Friday 2026 a adus rezultate record pentru eMAG, valoarea totală a comenzilor depășind pragul de 1,04 miliarde de lei. Cea de-a 16-a ediție a celui mai important eveniment de shopping online din România a generat vânzări cu aproximativ 55 de milioane de lei mai mari decât în anul precedent.
Potrivit datelor comunicate de companie, aproximativ 714.000 de clienți au plasat comenzi pentru peste 4,1 milioane de produse, cu circa 600.000 mai multe decât la ediția Black Friday din 2025.
Rezultatele confirmă interesul tot mai mare al românilor pentru cumpărăturile online, dar și diversificarea produselor achiziționate în perioada reducerilor.
Black Friday 2026: peste 4,1 milioane de produse comandate
Dacă în anii precedenți interesul cumpărătorilor era concentrat în special asupra telefoanelor, televizoarelor, laptopurilor și electrocasnicelor, ediția din 2026 a evidențiat o tendință tot mai clară: românii folosesc Black Friday și pentru aprovizionarea cu produse de uz curent.
Printre cele mai impresionante volume de vânzări s-au numărat:
322 de tone de detergent și produse pentru curățenie;
159 de tone de cafea;
595 de tone de hrană pentru animale;
195.000 de suplimente alimentare și vitamine;
17,4 kilograme de aur, argint și monede;
1.489 de pachete turistice.
De asemenea, cumpărătorii au plasat 36 de comenzi pentru automobile, în creștere cu 33% față de ediția anterioară.
Ce produse au înregistrat cele mai mari creșteri de Black Friday
Datele eMAG arată că unele categorii de produse au avut evoluții semnificative comparativ cu Black Friday 2025.
Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la:
Alimente neperisabile: +67,4%;
Consumabile medicale: +52,8%;
Produse de îngrijire și înfrumusețare: +26,6%;
Produse de igienă: +25,6%;
Suplimente alimentare: +23,8%.
Un alt segment cu o evoluție remarcabilă a fost cel al asigurărilor RCA. Numărul comenzilor pentru acest tip de serviciu a fost de cinci ori mai mare decât anul trecut, facilitatea de plată în rate fără dobândă contribuind la creșterea interesului.
Electronicele și produsele pentru casă, printre preferatele românilor
Chiar dacă produsele de consum zilnic au câștigat teren, electronicele, electrocasnicele și articolele pentru casă au rămas importante în preferințele cumpărătorilor.
În clasamentul categoriilor cu cele mai multe produse comandate se regăsesc:
Cosmetice, suplimente și îngrijire personală: 1.088.656 de produse;
Băuturi, băcănie, petshop și curățenie: 913.823;
Jucării și articole pentru copii: 395.332;
Electrocasnice mici: 165.563;
Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți: 135.038;
Telefoane, tablete, dispozitive wearables și căști: 133.493;
Electrocasnice mari: 100.077;
Mobilă și articole pentru casă: 198.557;
Fashion și sport: 117.903;
TV, audio-video și gaming: 86.000.
Tudor Manea, CEO eMAG: Black Friday rămâne evenimentul de shopping cel mai așteptat
Tudor Manea, CEO eMAG, a subliniat că rezultatele ediției din 2026 reflectă interesul consumatorilor atât pentru produsele tradiționale din perioada reducerilor, cât și pentru articolele necesare în viața de zi cu zi.
Potrivit acestuia, extinderea cumpărăturilor online către categorii precum produsele de îngrijire, alimentele, băuturile și serviciile arată că utilizatorii au început să considere comerțul electronic o soluție pentru tot mai multe dintre nevoile lor.
Compania consideră că diversificarea ofertelor și adaptarea acestora la cererea consumatorilor au contribuit la depășirea pragului de un miliard de lei în valoarea comenzilor.
Dolj, județul cu cea mai mare valoare medie a comenzilor
La capitolul cheltuieli medii per client, județul Dolj ocupă primul loc în clasamentul național, cu 1.501 lei.
Topul este completat de:
Dolj – 1.501 lei;
Ilfov – 1.496 lei;
Constanța – 1.467 lei;
Prahova – 1.442 lei;
Giurgiu – 1.435 lei.
Astfel, cumpărătorii din aceste județe s-au numărat printre cei mai activi participanți la Black Friday 2026, cu valori medii ale comenzilor de peste 1.400 de lei.
Plata cu cardul și livrarea la easybox, tot mai populare
Comportamentul de cumpărare s-a schimbat și în privința metodelor de plată și livrare.
Aproximativ 86,8% dintre comenzile plasate de Black Friday au fost achitate cu cardul, în creștere cu 10% față de anul trecut. Totodată, o treime dintre comenzi au fost plătite în rate.
Livrarea la locker a continuat să fie o opțiune preferată. În localitățile în care serviciul a fost disponibil, 86,09% dintre comenzile eligibile au fost direcționate către easybox.
Clienții care utilizează serviciul Genius au avut, în medie, 7,2 produse în coș și au cheltuit aproximativ 1.612 lei de persoană.
O altă noutate a ediției din acest an a fost posibilitatea ridicării anumitor produse direct din depozitele eMAG.
Black Friday 2026 confirmă creșterea comerțului online din România
Rezultatele ediției din acest an arată că Black Friday nu mai reprezintă doar o perioadă dedicată achizițiilor de produse scumpe, precum televizoare, telefoane sau electrocasnice.
Consumatorii profită de campaniile de reduceri pentru a cumpăra inclusiv produse alimentare, articole de igienă, suplimente, hrană pentru animale și servicii.
Cu peste 1,04 miliarde de lei în comenzi și mai mult de 4,1 milioane de produse vândute, Black Friday 2026 consolidează poziția eMAG în comerțul electronic românesc și evidențiază schimbarea obiceiurilor de consum ale românilor.
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