Economie· 1 min citire

Constructorul noului stadion din Timișoara, amendat cu 50.000 de lei pentru peste 700 de tone de deșeuri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 30 iul. 2026, 16:04

Constructorul viitorului stadion din Timișoara, situat pe Calea Buziașului, a fost sancționat de Garda de Mediu Timiș cu o amendă de 50.000 de lei.

Controlul a fost declanșat în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor și a semnalărilor din presa locală, care au atras atenția asupra gestionării necorespunzătoare a deșeurilor de pe șantier.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au constatat că pe amplasament erau stocate aproximativ 718,7 tone de deșeuri de construcție, depozitate direct pe sol și parțial amestecate. Pe lângă depozitarea ilegală, principala problemă a fost poluarea cu praf: particulele erau antrenate în atmosferă la fiecare rafală de vânt, crescând concentrația de pulberi în suspensie și generând disconfort locuitorilor din zonă, potrivit debanat.ro.

Deși constructorul fusese avertizat anterior și montase o plasă de protecție, aceasta s-a dovedit insuficientă, deoarece mormanele de deșeuri depășeau înălțimea plasei. Doar aproape 8 tone de material au fost predate operatorilor autorizați, restul rămânând pe șantier, cu nerespectarea termenelor de valorificare.

Amenda a fost aplicată pentru încălcarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Constructorul are termen până la 24 august 2026 să reducă stocurile și să curețe amplasamentul, iar comisarii vor monitoriza șantierul până la conformarea deplină.

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