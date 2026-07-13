Daniel Udrescu: Cota de 70%: impozit sau sancțiune mascată? Primele hotărâri ale instanțelor schimbă dezbaterea

Hotărârea recentă a Curții de Apel Suceava și, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, soluția pronunțată ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție într-o cauză pe fond reprezintă primele repere jurisprudențiale importante privind aplicarea cotei de 70% prevăzute de art. 117 din Codul fiscal.

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