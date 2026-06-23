De ce se scumpesc carburanții în România când petrolul se ieftinește. Măsura care poate lovi șoferii

Publicat 23 iun. 2026, 11:53 Sursă Realitatea.net

România riscă să devină un caz aparte în Europa, în condițiile în care petrolul se ieftinește, dar carburanții se scumpesc, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Analistul spune că explicația ar putea fi legată de o măsură guvernamentală prezentată inițial drept un instrument de protecție a consumatorilor.

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