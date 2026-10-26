Florin Manole: Pensiile vor fi indexate legal, iar ajutoarele de iarnă se plătesc luna viitoare

Publicat 26 oct. 2026, 08:39 Sursă Monitorul de Vaslui

Florin Manole a declarat că pensiile vor fi indexate conform legii la 1 ianuarie 2027, iar luna viitoare se vor plăti ajutoare pentru 2,8 milioane de beneficiari. Subiectul eliminării contribuției de sănătate rămâne neabordat în Guvern.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre florin manole pensii