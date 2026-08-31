INS: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale eliberate în iulie, mai mic cu peste 20%, faţă de iulie 2025

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale eliberate în iulie 2026 a fost de 2909, în scădere cu 1,7% faţă de luna iunie 2026 şi cu 20,8% faţă de luna iulie 2025.
În primele şapte luni din 2026, s-au eliberat 18848 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 11,6% faţă de perioada 1.I – 31.VII.2025, informează, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).
"În luna iulie 2026 s-au eliberat 2909 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 1,7% faţă de luna iunie 2026 şi cu 20,8% faţă de luna iulie 2025. În perioada 1.I - 31.VII.2026, s-au eliberat 18848 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 11,6% faţă de perioada 1.I - 31.VII.2025", arată INS într-un comunicat de presă.
În iulie 2026, au fost eliberate 2909 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-1,7% faţă de luna iunie 2026), cu o suprafaţă utilă totală de 712682 mp (-27,0%). Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 67,9% sunt pentru zona rurală. INS arată că se evidenţiază o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (-51 autorizaţii). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (-73 autorizaţii), Nord-Est (-36), Sud-Vest Oltenia (-35), Nord-Vest (-31) şi Centru (-19). Pe de altă parte, creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (+70 autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (+59) şi Vest (+14).
Faţă de luna iunie, în luna iulie 2026 s-au eliberat 577 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale, ceea ce înseamnă un plus de 3,6%, în suprafaţă utilă totală de 301947 mp (+12,2%). Comparativ cu luna precedentă, în luna iulie 2026 s-a înregistrat o creştere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (+32762 mp). În profil teritorial, această creştere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+56313 mp), Nord-Est (+12270), Sud-Muntenia (+9326), Sud-Vest Oltenia (+7670) şi Vest (+738), în timp ce scăderi au fost raportate în regiuni de dezvoltare precum Sud-Est (-28647 mp), Bucureşti-Ilfov (-21787) şi Centru (-3121).
În acelaşi timp, în luna iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, se evidenţiază o scădere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (-20,8%) cât şi a suprafeţei utile totale (-31,9%) comparativ cu luna iulie 2025.
Scăderea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (-766 autorizaţii) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (-210 autorizaţii), Nord-Est (-195), Nord-Vest (-127), Vest (-99), Sud-Vest Oltenia şi Centru (-62 fiecare) şi Sud-Est (-59). La polul opus, s-a înregistrat creştere în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (+48 autorizaţii).
De asemenea, raportat la luna iulie 2025, în luna iulie 2026 a fost raportată o scădere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (-5,9%), cât şi a suprafeţei utile totale (-21,0%). În profil teritorial, această scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-80025 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-75793 mp), Sud-Muntenia (-47509), Sud-Est (-13680), Centru (-2627) şi Sud-Vest Oltenia (-905). Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+54934 mp), Nord-Est (+4278) şi Vest (+1277), potrivit datelor INS.
În perioada 1.I - 31.VII.2026 s-au eliberat 18848 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, cu 11,6% mai puţin faţă de perioada 1.I - 31.VII.2025. Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-595 autorizaţii), Vest (-528), Sud-Muntenia (-442), Nord-Vest (-409), Sud-Est (-352), Centru (-209) şi Sud-Vest Oltenia (-15). Creştere s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (+84 autorizaţii), arată INS.