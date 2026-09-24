Piața auto din România încetinește: afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut cu 2,4% în primele șapte luni

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Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut cu 2,4% în primele șapte luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). În luna iulie, declinul a fost mult mai accentuat, de 12,8% față de iulie 2025.