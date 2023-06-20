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Economie· 2 min citire
Planul pentru ieftinirea alimentelor. Marcel Ciolacu, întâlnire cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine
Planul pentru ieftinirea alimentelor. Marcel Ciolacu, întâlnire cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine
Noul executiv și-a propus să plafoneze adaosul comercial la alimentele de bază pe întreg lanțul de producție
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