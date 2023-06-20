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Planul pentru ieftinirea alimentelor. Marcel Ciolacu, întâlnire cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine

Planul pentru ieftinirea alimentelor. Marcel Ciolacu, întâlnire cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine

Planul pentru ieftinirea alimentelor. Marcel Ciolacu, întâlnire cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 20 iun. 2023, 09:28

Noul executiv și-a propus să plafoneze adaosul comercial la alimentele de bază pe întreg lanțul de producție

Reprezentanții marilor lanțuri de magazine stau față în față cu premierul Marcel Ciolacu dar și cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Noul executiv și-a propus să plafoneze adaosul comercial la alimentele de bază pe întreg lanțul de producție. Plafonarea ar urma să se aplice timp de șase luni, la alimente precum pâinea, făina, zahărul, uleiul, ouăle, lactatele, fructele, legumele și carnea proaspete.

În acest sens, premierul Marcel Ciolacu se întâlnește, marți, la ora 15.00, cu reprezentanții lanțurilor de retail.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, în prima ședință a noului Executiv, că este o urgență adoptarea unei scheme de reducere a adaosurilor comerciale la un număr de produse alimentare de bază pe întreg lanțul până la raft.

„Efectul măsurii este scăderea prețurilor la câteva alimente vitale în orice gospodărie”, a mai spus liderul PSD care a adăugat că importantă mai este reducerea la o cifră a inflației, cât mai rapid cu putință.

„Urgența maximă este schema de reducere a adaosurilor comerciale la un număr de produse alimentare de bază pe întreg lanțul până la raft. Efectul aplicării acestei măsuri este scăderea prețurilor la câteva alimente vitale în orice gospodărie. Vreau să discutăm despre această schemă cu marile lanțuri de magazine, cu producătorii, cât și cu distribuitori”, a spus premierul.



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