România, din nou la un pas de „junk”. Experții S&P evaluează situația țării

Publicat 17 sept. 2026, 07:57 Sursă Realitatea PLUS

România intră într-o perioadă decisivă pentru ratingul de țară. Experții Standard & Poor’s sunt așteptați la București pe 24 septembrie, iar pe 2 octombrie agenția va anunța dacă menține calificativul României în categoria recomandată investițiilor sau îl retrogradează, conform Realitatea PLUS.

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