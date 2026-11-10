Alfred Simonis îl amenință cu plângere penală și proces pe Alexandru Muraru după distribuirea unei înregistrări audio false

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș (PSD), a anunțat marți, 10 noiembrie 2026, că va depune o plângere penală și îl va da în judecată pe Alexandru Muraru (PNL) pentru distribuirea unei înregistrări audio atribuite greșit.
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat într-o conferință de presă că va acționa în instanță împotriva liderului PNL Iași, Alexandru Muraru, după ce acesta a publicat pe Facebook un filmuleț care conține o voce masculină atribuită eronat lui Simonis.
În postarea realizată de Muraru, se aude o voce care spune: „Noi să primim voturile de la proști și am câștigat. Nu e mare inginerie. Hai să facem orice să ne dea ăştia voturile și după stăm liniștiți (...)”. Alături de înregistrare, Muraru a scris textul: „Vin vremuri bune. Pentru ei, nu pentru români. Ascultaţi ce spune Simonis ca să înţelegeţi mentalitatea generală a liderilor PSD şi ce cred ei despre cei care nu îşi permit opulenţă şi zboruri private la Nisa, Madrid sau Mykonos. Înregistrarea a fost reluată în emisiunea Starea Naţiei din data de 3 noiembrie 2026, cu sursă de la România TV”.
La finalul postării, Alexandru Muraru a adăugat mențiunea: „LE: Postare pamflet”.
Simonis a precizat că vocea din înregistrare nu îi aparține și că până la momentul actual, clipul a fost distribuit de persoane necunoscute care puteau fi păcălite. El a subliniat că Muraru l-a cunoscut personal timp de două mandate parlamentare și în diverse deplasări externe, motiv pentru care știe clar că nu este vorba despre el.
„Deşi dacă mă cunoşti sau dacă ai curiozitatea să găseşti o înregistrare cu mine pe YouTube şi să o compari cu un accent de sudist, cu nicio legătură cu tonul vocii mele şi aşa mai departe, n-am luat în serios asta. Deşi sunt foarte multe reacţii, de doi ani de zile circulă. Domnul Muraru a fost cu mine în Parlament două mandate. Am fost în deplasări externe cu domnia sa. Deci îmi cunoaşte şi vocea şi ştie foarte clar că nu sunt eu cel care vorbeşte cum se vorbeşte în acea înregistrare audio”, a adăugat Simonis.
Politicianul PSD a anunțat că ia în calcul depunerea unei plângeri penale împotriva lui Muraru, considerând că acesta a știut de la început că înregistrarea este falsă. Simonis a susținut că, după ce i-a comunicat intenția de a-l da în judecată, Muraru a efectuat o editare ulterioară a postării.
Alfred Simonis a menționat, de asemenea, că refuză să intre într-o logică politică bazată pe atacuri personale, preferând să se concentreze asupra proiectelor. El a făcut referire la o informație falsă propagată recent împotriva președintelui PNL, Cătălin Drulă (menționat în sursă ca „Domnul Bolojan”), legată de un ceas scump, pentru a ilustra modul în care se desfășoară campaniile de dezinformare.