Alfred Simonis îl amenință cu plângere penală și proces pe Alexandru Muraru după distribuirea unei înregistrări audio false

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 nov. 2026, 14:35

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș (PSD), a anunțat marți, 10 noiembrie 2026, că va depune o plângere penală și îl va da în judecată pe Alexandru Muraru (PNL) pentru distribuirea unei înregistrări audio atribuite greșit.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Alfred Simonsalexandru muraru