Ana Maria Păcuraru: Drona din Buzău și lecția Israelului. Ce face România până vine scutul antidronă

Publicat 21 oct. 2026, 12:42 Sursă realitatea.net

O dronă a căzut pe un câmp din România. Nu a găsit-o un radar, a găsit-o un fermier. Dacă se confirmă că a stat acolo zile întregi fără să o vadă nimeni, problema nu mai e drona. Problema e tot ce nu vedem.

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