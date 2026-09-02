Angela Merkel, mesaj pentru români: „Vă doresc să aveți un premier ales!”

Angela Merkel a vorbit, la București, despre situația României, nevoia de compromis în politică și dificultatea formării majorităților într-o societate tot mai fragmentată.
Angela Merkel le-a transmis românilor că le dorește să aibă din nou un premier ales, într-un dialog public susținut la București, unde a venit pentru lansarea volumului său de memorii „Libertate. Amintiri 1954–2021”. Fostul cancelar al Germaniei, care a condus guvernul de la Berlin timp de 16 ani, între 2005 și 2021, a vorbit și despre una dintre problemele pe care le vede tot mai apăsat în societățile actuale: presiunea tot mai mare asupra compromisului.
Preşedintele Nicuşor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Ce au discutat cei doi
Angela Merkel, despre compromis și formarea majorităților
Fosta șefă a guvernului de la Berlin a atras atenția că societățile și politica sunt tot mai fragmentate, iar acest lucru face ca disponibilitatea pentru compromis să fie esențială.
„Pot doar spune că se întâmplă ceva la modul general în societățile noastre și prin mediile sociale și digitale, și anume valoarea compromisului este pusă sub presiune din ce în ce mai mult. Nu există nicio regiune, niciun partid sau vreun guvern care să aibă majoritate absolută. Și în interiorul partidului sunt tot felul de idei diferite și fracțiuni”, a transmis Angela Merkel.
În evaluarea făcută în timpul discuției de la București, Merkel a spus că România a realizat multe în ultimele decenii, chiar dacă lucrurile nu au evoluat întotdeauna în ritmul dorit. Fostul cancelar i-a îndemnat pe politicieni să respecte celelalte partide și să caute împreună soluții. Mesajul său a fost legat de modul în care funcționează o democrație, unde formarea majorităților presupune dialog și acceptarea compromisului.
Angela Merkel a venit la București pentru lansarea volumului său de memorii
Angela Merkel a venit la București pe 1 septembrie, la invitația Editurii Litera, pentru a-și prezenta volumul de memorii „Libertate. Amintiri 1954–2021”. Evenimentul a avut loc la Ateneul Român și a fost organizat sub forma unui dialog public cu jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu.
Cartea a fost scrisă împreună cu Beate Baumann, fosta consilieră a Angelei Merkel, și prezintă mai multe etape importante din viața fostului cancelar german. Volumul vorbește despre copilăria sa în Germania de Est, începuturile carierei politice, dar și despre deciziile luate între 2005 și 2021, cei 16 ani în care Angela Merkel a condus Germania.
Ce a spus Angela Merkel despre Ucraina și securitatea Europei
În timpul dialogului de la Ateneul Român, Angela Merkel a abordat și războiul din Ucraina, relația Europei cu Rusia și nevoia ca statele europene să investească mai mult în apărare. Fostul cancelar a vorbit și despre președintele Volodimir Zelenski, lăudând curajul acestuia și decizia de a rămâne în Ucraina după declanșarea invaziei ruse.
Discuția a mers astfel dincolo de experiența sa politică și de subiectele prezentate în volumul de memorii, ajungând și la principalele probleme de securitate cu care se confruntă Europa.
Angela Merkel, primită la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan
Nicușor Dan o primește pe Angela Merkel la Cotroceni. Fostul cancelar german își lansează memoriile la Ateneu
Tot pe 1 septembrie, Angela Merkel a fost primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi au discutat despre situația politică și de securitate internațională, despre consolidarea coeziunii Uniunii Europene, dar și despre necesitatea ca statele europene să își asume o responsabilitate mai mare în cadrul NATO.