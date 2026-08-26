Advertising
Politica· 1 min citire
Ce înseamnă pierderea mandatului lui Dominic Fritz pentru Timișoara
Foto/Arhivă
Publicat26 aug. 2026, 15:21
SursăRealitatea.Net
Votul din Senat pe modificările aduse Legii Integrității deschide calea pentru încetarea înainte de termen a mandatului edilului USR. Situația juridică creată de „amendamentul Fritz” introduce un scenariu politic fără precedent la nivel local.
Citește și
- 17:42Ungaria schimbă direcția față de Rusia. Guvernul lui Péter Magyar o consideră o amenințare pentru Europa
- 15:19Volodimir Zelenski îl decorează pe Elon Musk. Ce rol are Starlink în decizia președintelui ucrainean
- 13:39Parlamentul a adoptat noua Lege a integrității
- 13:16Ana Maria Păcuraru, reacție după votul final din Senat pe legea ANI: "Am scăpat de Fritz. Dar de ce nu facem la fel și pentru ceilalți?"
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News