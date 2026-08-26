Politica· 1 min citire

Ce înseamnă pierderea mandatului lui Dominic Fritz pentru Timișoara

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat26 aug. 2026, 15:21
SursăRealitatea.Net

Votul din Senat pe modificările aduse Legii Integrității deschide calea pentru încetarea înainte de termen a mandatului edilului USR. Situația juridică creată de „amendamentul Fritz” introduce un scenariu politic fără precedent la nivel local.

Conform prevederilor din Codul Administrativ și procedurilor privind integritatea în funcțiile publice, aplicarea unei decizii definitive de incompatibilitate sau încetare de mandat generează efecte administrative imediate.

Ordinul Prefectului: Prefectul județului Timiș emite ordinul de constatare a încetării mandatului de primar, decizie prin care funcția devine oficial vacantă.

Preluarea interimatului: Atribuțiile de primar sunt preluate temporar de unul dintre viceprimarii desemnați de Consiliul Local Timișoara până la organizarea noilor alegeri.

Alegeri locale parțiale: Guvernul este obligat să stabilească o dată pentru organizarea scrutinului parțial, unde timișorenii vor fi chemați din nou la vot pentru a-și alege noul primar.

Blocaje administrativ-bugetare: Schimbarea conducerii executive poate aduce temporizări în derularea proiectelor majore de infrastructură și în atragerea fondurilor europene.

Miza juridică: Contestația la Curtea Europeană și căile de atac

Echipa de avocați a lui Dominic Fritz și conducerea USR au semnalat că vor epuiza toate căile de atac disponibile. Edilul a anunțat că va ataca decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și va folosi excepțiile de neconstituționalitate în instanțele naționale pentru a bloca efectele legii înainte de emiterea ordinului de revocare.

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