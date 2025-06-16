DAN DUNGACIU, AVERTISMENT DUR: ”ROMÂNIA NU A FOST NICIODATĂ MAI PROST PREGĂTITĂ. ROMÂNII SE ÎNTREABĂ CE GARANȚII DE SECURITATE AVEM”

Avertisment dur din partea analistului Dan Dungaciu! Consultantul pe relații externe al partidului AUR spune că România nu a fost niciodată mai prost pregătită în fața crizelor și că este irelevantă în ceea ce privește relația cu SUA și NATO. De asemenea, Dungaciu critică vizita lui Nicușor Dan în Moldova și participarea sa la summitul din Odesa, fiindcă, spune el, România nu este comparabilă cu Moldova și Ucraina în ceea ce privește securitatea. În schimb, analistul transmite că țara noastră ar fi trebuit să participe la o întâlnire trilaterală cu SUA și Polonia.

”România, cred că de-asta niciodată n-a fost mai prost plasată și mai prost pregătită pentru a face față unor asemenea crize. Altminteri spus, dacă politicienii români nu sunt în stare să răspundă a unui provocări minimale, să facă un guvern, să pună un premier, să construiască un program de guvernare, se vor fi întrebat românii ce garanții de securitate și de securizare sau măcar de coerență de țară mai pot să primească de la acești oameni care nici măcar nu au presiunea momentului imediat, ca să zic așa.

Gesturile însă pe care România le face, într-adevăr, sunt cel puțin discutabile. Pentru că întâlnirea în trei cu Ucraina, președintele Ucrainei și președintele Republicii Moldova, ridică un mare semn de întrebare. România nu este Ucraina, România nu este Republica Moldova, în termeni de securitate. Toate discuțiile acelea au fost, iertați-mă, aproape jignitoare la adresa Bucureștiului.

România ajunge să fie pusă într-o trilaterală, care în momentul ăsta arată mediocrizarea României în primul rând, în loc a România să facă o trilaterală România-Polonia- Statele Unite.

România nu este Republica Moldova. România este un stat NATO și dacă ne comportăm ca și cum am fi Ucraina sau Republica Moldova, ne merităm soarta din perspectiva securității.

Irelevanța în care România se află astăzi am impresia că este cel mai important proiect strategic al României. Proiectul strategic al României se numește irelevanță”, a declarat consultantul pe relații externe al partidului AUR, la Realitatea PLUS.

