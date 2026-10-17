Gabriel Oprea, revedere emoționantă cu foștii colegi de la Academia Militară: „Camarazi atunci, prieteni pentru o viață!”

Unele legături nu se pierd niciodată, indiferent de anii care trec, de drumurile pe care le alegem sau de responsabilitățile pe care le purtăm. Camaraderia militară este una dintre acele legături care transformă amintirile tinereții în prietenii pentru o viață.
La Coliba Haiducilor din Poiana Brașov, generalul în rezervă Gabriel Oprea s-a reîntâlnit cu foștii săi colegi de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, promoția 1983, într-un moment încărcat de emoție, amintiri și respect reciproc, potrivit umpmv.eu
După absolvirea academiei, fiecare și-a urmat propriul drum, asumându-și responsabilități, trecând prin provocări și bucurându-se de împliniri profesionale și personale. Anii au trecut, experiența de viață s-a acumulat, iar destinele s-au împletit cu istoria unei generații care a învățat încă din tinerețe ce înseamnă disciplina, onoarea și datoria.
Cu toate acestea, timpul nu a reușit să schimbe ceea ce i-a unit la început de carieră: spiritul de camaraderie, solidaritatea, respectul reciproc și dragostea pentru România.
Academia militară – școala caracterului și a prieteniei
Pentru cei care au trecut prin școala militară, anii de formare înseamnă mult mai mult decât pregătire profesională. Înseamnă lecții de viață, experiențe împărtășite, încercări depășite împreună și prietenii construite pe încredere și respect.
Academia Forțelor Terestre din Sibiu a reprezentat pentru promoția 1983 nu doar începutul unei cariere, ci și locul în care s-au format caractere și s-au consolidat valori care aveau să-i însoțească pe absolvenți de-a lungul întregii vieți.
Disciplina, solidaritatea, respectul pentru cuvântul dat și devotamentul față de țară au rămas repere fundamentale pentru acești oameni, indiferent de funcțiile ocupate sau de responsabilitățile asumate ulterior.
Revederea de la Poiana Brașov a demonstrat că adevărata camaraderie nu se măsoară în numărul întâlnirilor, ci în profunzimea legăturilor care rezistă peste ani.
O întâlnire între generații și valori
Pentru generalul (r) Gabriel Oprea, revederea a avut și o semnificație personală aparte. Acesta a fost însoțit de soția sa, Sanda, și de nepoții Alex Gabriel și Anna Teodora, transformând întâlnirea într-un prilej de apropiere între generații.
”Revedere peste ani. Camaraderia militară, o prietenie care învinge timpul
Sunt întâlniri care ne amintesc că timpul trece, dar adevăratele prietenii rămân.
Astăzi, la Coliba Haiducilor din Poiana Brașov, am avut bucuria și onoarea de a mă reîntâlni cu foștii mei colegi de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, promoția 1983. De la absolvire, fiecare dintre noi și-a urmat drumul, cu responsabilități, împliniri și provocări.
Dar ceea ce ne-a unit în tinerețe a rămas la fel de puternic: camaraderia, respectul reciproc, onoarea și dragostea pentru România.
Școala militară nu ne-a pregătit doar pentru o profesie. Ne-a format caractere, ne-a învățat disciplina, solidaritatea și respectul pentru cuvântul dat. Ne-a oferit prietenii care au rezistat timpului.
Pentru mine, această întâlnire a avut și o semnificație aparte. Am fost însoțit de soția mea, Sanda, și de nepoții noștri, Alex Gabriel și Anna Teodora.
A fost o întâlnire între generații, între amintirile tinereții și bucuria prezentului, între tradiția militară și valorile pe care avem datoria să le transmitem mai departe.Le mulțumesc colegilor mei pentru prietenia de-o viață și pentru toate amintirile frumoase pe care le-am construit împreună.
Anii trec, gradele și funcțiile rămân în istorie, dar caracterul, onoarea și prietenia adevărată rămân pentru totdeauna.
Camarazi atunci, prieteni pentru o viață!” a transmis Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele UMPMV și al PPMP (fost UNPR).