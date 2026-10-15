George Simion, numit ”omul docil” din umbra lui Florian Coldea. Legăturile cu Generalul Negru și conexiunile cu sistemul. Reacția liderului AUR: atacuri în rafală

Noi detalii ies la iveală cu privire la legăturile dintre Florian Coldea și George Simion. Surse Realitatea PLUS susțin că soția fostului general SRI ar fi verișoara partenerei lui Titus Păunescu, secretar general al AUR. Mai mult, potrivit acelorași surse, apropiați ai fostului general ar fi fost infiltrați în interiorul partidului, cu presupusa colaborare a unui George Simion ”docil” în raport cu Florian Coldea. Realitatea PLUS l-a contactat pe liderul AUR, care a negat vehement acuzațiile și a lansat, la rândul său, atacuri în rafală, fără a răspunde punctual întrebărilor. De asemenea, au fost solicitate puncte de vedere din partea lui Florian și Dorina Coldea, însă, până la momentul publicării acestei știri, nu a fost primit niciun răspuns. Celelalte persoane menționate în material nu au putut fi contactate.
Legăturile dintre George Simion și Florian Coldea
Potrivit surselor Realitatea PLUS, soția secretarului general AUR este verișoara Dorinei Coldea, nimeni alta decât partenera de viață a Generalului Negru. Legătura de familie ridică noi semne de întrebare și readuce în atenție relațiile din jurul liderului AUR. Dezvăluirea este doar ultima dintr-un lung șir lung de informații care îl leagă pe George Simion de fostul șef al serviciilor.
Mentorul de la început, inclusiv astăzi și va fi mult timp dinainte de înainte, al lui George Simion a fost și rămâne Florian Coldea. L-am întrebat frontal pe Florian Coldea. Și mi-a zis: da
— a declarat Liviu Dragnea, la Realitatea PLUS.
General în rezervă: ”Simion era unul dintre oamenii docili”
Fostul lider PSD nu este singurul care a făcut astfel de afirmații. Un general în rezervă din cadrul serviciilor secrete susține că în structurile AUR ar fi ajuns oameni care au fost în anturajul profesional al lui Coldea. Mai mult, la rândul său, George Simion ar fi primit ordine de la Generalului Negru încă dinainte să ajungă în politica mare.
Domnul Simion asculta, la momentul când Coldea era pe scaune, Simion era unul dintre oamenii docili. Și dacă nu cumva a și rămas. Foarte mulți foști rezerviști ai lui Coldea au devenit oameni de bază și sunt acum șef de filială ai AUR
— a spus Nicolaie Iană, general în rezervă.
Rețeaua din spatele lui Simion. Foștii oameni ai sistemului, în AUR
Faptul că Florian Coldea ar avea oameni în AUR a fost confirmat inclusiv de Daniel Florea, fost ofițer în servicii, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Acesta susține că ar fi fost intervievat din partea partidului de generalul de brigadă Gheorghe - Teodoru Ștefan, care la rândul său a făcut parte din servicii, chiar în perioada în care Coldea era șef.
Am stat de vorbă cu un general de la SRI. Se numește Ștefan Teodoru, fost comandant al Academiei de Informații și un om care a fost în gașca lui Coldea. M-a ținut 6 ore de vorbă acolo să vadă ce caut eu în AUR, de ce m-am înscris în AUR și alte prostii. Și ce vreau să subliniez este faptul că dânsul nu a vrut să se prezinte la mine. Spre sfârșitul dialogului l-am întrebat: „Vreau să știu și eu...cu cine stau de vorbă? A, nu e cazul.” Eu știam cu cine stau de vorbă, pentru că nu eram un idiot. Pentru că în interiorul SRI l-am cunoscut având în vedere că făcea parte din conducere și culmea, am avut și niște contradicții cu el în timp ce făceam un curs
— a afirmat Daniel Florea, fost ofițer SRI.
Pentru Daniel Florea, episodul a ridicat suspiciuni cu privire la rolul pe care generalul l-ar fi avut sau încă îl are în interiorul partidului și la relație cu George Simion.
Realitatea PLUS l-a contactat pe George Simion pentru un punct de vedere, însă liderul AUR a negat aceste informații și a lansat, la rândul său, alte acuzații, fără a răspunde punctual întrebărilor adresate.