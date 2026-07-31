Politica· 1 min citire

Gheorghiu, atac la medici: „Fac grevă pentru majorări?”

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat31 iul. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS

„Nu am mai văzut oameni care să facă grevă pentru că li se măresc salariile”, este reacția halucinantă a vicepremierului interimar Oana Gheorghiu, după ce medicii din toată țara au intrat în grevă generală.

Ipocrizia vicepremierului lui Bolojan. Cum îi atacă pe medici?

Deși legea salarizării prevede clar tăieri de venituri pentru cadrele medicale, Oana Gheorghiu susține că, de fapt, angajații din Sănătate și mai multe categorii de bugetari vor avea salarii mai mari și afirmă că nu înțelege motivul din spatele protestelor.

Totodată, aceasta a lansat acuzații directe la adresa fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, și spune că el este direct responsabil de ratarea fondurilor europene destinate infrasturturii spitalicești, după ce țara noastra a pierdut 740 de milioane de euro din PNRR.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

oana gheorghiugreva medicigreva sanatate

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe