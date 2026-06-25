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Politica· 1 min citire
Grindeanu, Bolojan și Fritz, negocieri cruciale la Vila Lac înainte de anunțul lui Nicușor Dan
Negocieri pentru formarea noului Guvern
Publicat25 iun. 2026, 15:38
Sursărealitatea.net
Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz sunt chiar în aceste momente în ședință la Vila Lac. Se poartă negocieri înainte de numirea viitorului premier.
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