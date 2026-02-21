Marco Rubio ar putea veni la București în acest an - SURSE
Sistemul încearcă să spele gafele lui Nicușor Dan de la Washington.
Reziștii se străduiesc din răsputeri să îmbunătățească imaginea administrației din România! După vizita rușinoasă a lui Nicușor Dan în Statele Unite, sistemul a scos la înaintare, pe surse, știrea că Marco Rubio ar putea veni la București în cursul acestui an
În paralel, spun aceleași surse, se desfășoară în continuare negocieri pentru o eventuală întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump, la Casa Albă.
Marco Rubio ar putea vizita România în acest an
Pentru vizita lui Marco Rubio s-ar fi constituit deja la Cotroceni un grup de lucru, responsabil cu analiza principalelor teme de interes comun pentru România și Statele Unite.
Printre aceste teme s-ar număra securitatea regională, cooperarea la nivel militar și economic, cât și coordonarea pe scena internațională.
Nicușor Dan a avut deja un schimb extrem de scurt de replici cu Marco Rubio. Șeful statului i-a greșit acestuia din urmă numele și a spus că au discutat „chestiuni de politețe”.
