Mesaj de ultimă oră de la Cotroceni: România, prinsă între haosul din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, avertizează că România nu își poate permite să-și mute atenția strategică de la războiul din Ucraina, în contextul escaladării situației din Orientul Mijlociu.
Într-un mesaj public, consilierul lui Nicușor Dan subliniază că, „În timp ce monitorizăm îndeaproape escaladarea situației din Orientul Mijlociu și depunem eforturi pentru a-i aduce acasă în siguranță pe cetățenii noștri, trebuie să menținem același nivel ridicat de concentrare strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”.
Marius Lazurca: „Trebuie să menținem același nivel ridicat de concentrare strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”
Potrivit lui Lazurca, „asistența noastră trebuie să continue nediminuată și fără distrageri”, referire la sprijinul politic, economic și militar acordat Kievului de România și de partenerii săi occidentali.
Mesajul vine pe fondul atacurilor devastatoare ale SUA și Israel asupra Iranului, care au determinat autoritățile de la București să intre în contact permanent cu ambasadele României din Teheran și Tel Aviv și să verifice situația românilor din regiune.
