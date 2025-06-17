NEGOCIERI CRUCIALE PRIVIND FORMAREA NOULUI GUVERN. SURSE: ROTATIVA GUVERNAMENTALĂ, BĂTUTĂ ÎN CUIE: BOLOJAN, PRIMUL PREMIER

Negocieri în derulare pentru formarea noului guvern. De la discuțiile de astăzi lipsește însă Nicușor Dan. Surse Realitatea PLUS susțin că exista deja un acord privind o guvernare prin rotație, cu Ilie Bolojan ca premier.

Negocieri în derulare pentru formarea noului guvern. De la discuțiile de astăzi lipsește însă Nicușor Dan. Surse Realitatea PLUS susțin că exista deja un acord privind o guvernare prin rotație, cu Ilie Bolojan ca premier.

Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, liderii partidelor politice discută, marți, pe tema formării noului guvern, marele absent de la aceste discuții fiind președintele Nicușor Dan. Aceleași surse susțin însă că reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR se vor întâlni mâine cu șeful statului pentru noi discuții.



Cât privește împărțirea ministerelor, se ia în calcul scenariul rotativei guvernamentale. În acest scenariu, vorbim despre un Guvern cu 7 ministere de la PSD, 4 de la PNL, plus premierul - varianta cu Ilie Bolojan, 3 de la USR și 2 de la UDMR.



În calcul este luată atât varianta unui premier cu mandat deplin sau un tehnocrat.



Interimatul lui Cătălin Predoiu expiră pe data de 20 iunie. Nicușor Dan trebuie să ia o decizie cât mai repede, iar toate partidele trebuie să cadă de comun acord.





