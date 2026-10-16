PNL, obligat să returneze peste 14 milioane de lei pentru campania lui Nicolae Ciucă. Decizia ÎCCJ este definitivă

PNL trebuie să restituie peste 14 milioane de lei către AEP pentru cheltuieli din campania lui Nicolae Ciucă din 2024. ÎCCJ a respins definitiv recursul liberalilor.
Partidul Național Liberal trebuie să restituie Autorității Electorale Permanente (AEP) peste 14 milioane de lei, sumă asociată cheltuielilor din campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formațiunii liberale, iar decizia de restituire a banilor a rămas definitivă.
ÎCCJ a respins recursul PNL în procesul cu AEP
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea.NET, hotărârea Înaltei Curți a fost pronunțată joi, 15 octombrie 2026. Astfel, PNL pierde definitiv disputa cu Autoritatea Electorală Permanentă privind recuperarea sumei de peste 14 milioane de lei.
Formațiunea liberală contestase în instanță măsura dispusă de AEP. Anterior, Curtea de Apel București respinsese cererea partidului, menținând obligația de restituire a banilor.
De ce trebuie PNL să returneze banii
Litigiul a pornit în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă asupra cheltuielilor electorale din 2024. AEP a considerat că anumite sume provenite din subvențiile publice, utilizate în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă, au fost rambursate în condiții care nu respectau legislația privind finanțarea partidelor politice.
În consecință, instituția a solicitat recuperarea banilor, iar PNL a contestat măsura în instanță. După respingerea acțiunii la Curtea de Apel București și a recursului la ÎCCJ, obligația de restituire a rămas în vigoare.
Suma depășește 14 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro, potrivit relatării Realitatea.NET.
Presiune suplimentară asupra bugetului liberalilor
Decizia vine într-un context financiar dificil pentru PNL. Conform informațiilor citate de Realitatea.NET, formațiunea ar avea datorii de peste 150 de milioane de lei.
La suma care trebuie restituită se pot adăuga dobânzi și penalități de întârziere, în condițiile prevăzute de decizia AEP. Sursa menționează și posibilitatea aplicării procedurilor de executare silită, inclusiv prin poprire.
Hotărârea definitivă a Înaltei Curți închide calea de atac în acest litigiu și menține obligația PNL de a returna fondurile solicitate de Autoritatea Electorală Permanentă.