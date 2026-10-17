PNL votează sâmbătă poziția față de Guvernul Niculescu, Bolojan propune susținerea

Biroul Politic Național al PNL se reunește sâmbătă, 18 octombrie, pentru a decide poziția partidului față de Guvernul propus de Luca Niculescu. Ilie Bolojan va recomanda votarea cabinetului, dar mai mulți liberali au anunțat că se vor abține.
Ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal are loc sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 13:00, în format online. Pe agendă este decizia finală privind votul din Parlament pentru instalarea Guvernului Niculescu.
Miercuri, 14 octombrie, grupurile parlamentare ale PNL au decis ca poziția inițială a partidului să fie în favoarea noului Executiv, cu intrarea în Opoziție. A fost luată în calcul și posibilitatea unui acord cu premierul desemnat, dar ultimul cuvânt aparține Biroului Politic Național.
Bolojan propune un "vot de responsabilitate"
Ilie Bolojan va recomanda liberalilor să voteze Guvernul. Liderul PNL a declarat vineri, 16 octombrie, la Digi24, că România nu poate funcționa la nesfârșit cu un guvern interimar.
Bolojan avertizează că lipsa unui Executiv cu puteri depline poate afecta finanțarea serviciilor publice, accesul la împrumuturi și pregătirea bugetului pentru 2027.
Rezistență în rândul liberalilor
Mai mulți lideri ai partidului se opun votării Guvernului, criticând lista miniștrilor propuși de PSD. Deputatul Dragoș Ciobotaru, liderul filialei PNL Vrancea, a fost primul care a anunțat că nu va vota noul cabinet.
„Cea mai dureroasă decizie!”, a scris Ciobotaru pe Facebook, explicând că, deși votarea ar putea debloca criza politică pe termen scurt, există riscul ca situația să se agraveze pe termen lung. În opinia sa, sacrificiile făcute de români în ultimul an ar putea fi în zadar.
Deputatul Adrian Cozma a adoptat o poziție similară. Acesta a criticat la Antena 3 lista de miniștri și a anunțat că nu va vota Guvernul Niculescu, susținând că parlamentarii PNL își exprimasem deschiderea fără să cunoască componența actualului cabinet.
Deputatul Mihai Pașca a lansat un apel către liberali să nu susțină Guvernul și i-a cerut președintelui partidului, Ilie Bolojan, să respingă actuala formulă de guvernare.
Cronologia votului în Parlament
Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au stabilit cronograma pentru săptămâna viitoare. Audierile candidaților propuși în Guvernul Luca Niculescu vor avea loc luni, 19 octombrie, și marți, 20 octombrie.
Luni, audierile încep la ora 12:00 cu Florin Barbu, propus de PSD pentru Ministerul Agriculturii. În prima zi sunt programați 11 membri ai Cabinetului, iar ședința se va derula până la ora 20:00.
Marți, audierile încep la ora 09:00 cu Radu Marinescu (PSD), propus la Ministerul Justiției, și se încheie cu Alexandru Rogobete (PSD), propus la Sănătate. Sedința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru acordarea votului de încredere va avea loc marți, 20 octombrie, de la ora 14:00.