Trump: „Vom declara victoria totală în următoarele două săptămâni”

Sursă: realitatea.net

Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite ar putea anunța o „victorie totală” asupra Iranului în următoarele două săptămâni.

„Negociem acum, iar ei vor să încheie o înţelegere foarte bună. Sunt dispuşi să ne ofere totul, sunt dispuşi să renunţe la armele nucleare”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a susținut că Washingtonul se află într-o poziție favorabilă și că un deznodământ ar putea veni rapid. El a afirmat că succesul american ar avea inclusiv efecte asupra pieței energetice.

„Cred că câştigăm această bătălie, dar o veţi câştiga cu adevărat în următoarele două săptămâni, când vom declara victoria totală; va fi o victorie totală, se va întâmpla foarte curând, iar preţurile petrolului vor scădea vertiginos”, a declarat Trump.

Nu este pentru prima dată când președintele american vorbește despre un termen de două săptămâni pentru evoluții importante în conflictul cu Iranul. CNN amintește că armistițiul anunțat pe 7 aprilie trebuia inițial să dureze două săptămâni, perioadă în care cele două state urmau să ajungă la un acord care să pună capăt războiului.

Duminică, în cadrul emisiunii Meet the Press de la NBC, Trump a fost întrebat de ce Iranul nu a acceptat încă un acord, în condițiile în care liderul american a afirmat în repetate rânduri că Teheranul își dorește acest lucru.

„Pentru că sunt puternici. Sunt mândri. Sunt lucruri pe care nu au crezut niciodată că le vor face, dar pe care vor fi nevoiţi să le facă. Nu au de ales. Şi durează puţin”, a dat el asigurări.