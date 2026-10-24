A început construcția Institutului Regional Oncologic Timișoara. Spitalul ar trebui să fie gata în 36 de luni

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:39

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a dat vineri ordinul de începere a lucrărilor pentru Institutul Regional Oncologic Timișoara (IROT). Lucrările ar trebui să dureze 36 de luni. Spitalul va deservi întreaga zonă de vest a țării, unde numărul pacienților cu cancer ajunge la 15.000 pe an.

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