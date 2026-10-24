A început construcția Institutului Regional Oncologic Timișoara. Spitalul ar trebui să fie gata în 36 de luni

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a dat vineri ordinul de începere a lucrărilor pentru Institutul Regional Oncologic Timișoara (IROT). Lucrările ar trebui să dureze 36 de luni. Spitalul va deservi întreaga zonă de vest a țării, unde numărul pacienților cu cancer ajunge la 15.000 pe an.
'Este un moment important pentru județul Timiș și pentru fiecare dintre noi. Este unul dintre cele mai importante obiective ale județului de până acum, atât prin amploarea financiară a investiției, de 1,7 miliarde de lei, cât și a suprafeței construite, de 65.000 de metri pătrați, este un colos. Importanța obiectivului este deosebită și din perspectiva patologiilor care se vor trata aici. Incidența oncologică în vestul țării este foarte crescută și astfel de spital lipsea, în contextul în care avem anual până la 15.000 de cazuri noi depistate în zona de vest a țării și este esențial un astfel de institut la Timișoara, pentru întreaga regiune', a declarat, pe șantier, Alfred Simonis.
Timișoara devine, de acum, unul dintre cele mai importante centre de oncologie din România, IROT fiind proiectat după standardul nZEB, cu un consum de energie aproape egal cu zero, un proiect de o complexitate tehnică uriașă, care va schimba infrastructura medicală a întregii regiuni.
'Institutul Regional de Oncologie Timișoara și Centrul pentru Mari Arși de la Spitalul Județean, aflat pe ultima sută de metri, sunt fără îndoială cele mai importante investiții în sănătate realizate în vestul României în ultimii 30 de ani, care va schimba modul în care vor fi tratați pacienții', a punctat Alfred Simonis.
Institutul Regional de Oncologie Timișoara este unul dintre cele șapte mari proiecte de infrastructură medicală din România transferate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în Programul Sănătate, după ce a devenit evident că investiția nu putea fi finalizată în termenul impus de PNRR.
Institutul Regional de Oncologie Timișoara se ridică pe amplasamentul unde trebuia să se construiască un spital municipal, din fosta structură păstrându-se doar o mică parte, în care va funcționa corpul administrativ. Șantierul trebuie finalizat în 34 de luni.
IROT va deservi pacienți din toată regiunea de vest a țării, la o capacitate de 250 de paturi și un ambulatoriu integrat cu 26 de paturi, șase săli de operație și o secție de Terapie Intensivă. Aici va funcționa și un centru de transplant, un laborator de imagistică, un centru de radioterapie și un laborator de medicină nucleară.
Institutul de Oncologie Timișoara reprezintă o necesitate stringentă pentru sistemul sanitar regional, acesta urmând să fie un centru de excelență în specialitatea oncologie, care va polariza cazurile dificile din regiune și va adăposti un important sector de cercetare și inovare în acest domeniu, pentru a oferi pacienților acces la cele mai actuale metode de tratament personalizat.
Incidența bolilor oncologice în județul Timiș este crescută, cele mai frecvent afectate organe sunt la femei sânii și colul uterin, iar la bărbați aparatul respirator, în special plămânii, precum și colonul, rectul și prostata.
În prezent, secțiile de oncologie din sistemul public timișorean funcționează în mai multe locuri improprii și cu o capacitate insuficientă și deservesc pacienți din toată zona de vest a țării.