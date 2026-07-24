Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”

Medicul Valeriu Gheorghiță susține că problemele din sistemul medical românesc nu pot fi rezolvate doar prin majorarea salariilor sau deblocarea posturilor. Într-o analiză amplă publicată pe rețelele de socializare, acesta afirmă că este nevoie de o reformă profundă, care să schimbe modul în care funcționează spitalele și întregul sistem de sănătate.
Potrivit medicului, dezbaterile din ultimele zile privind reducerea veniturilor personalului medical, blocarea angajărilor sau închiderea unor paturi din lipsă de personal reprezintă doar efectele unor probleme structurale mult mai vechi.
Salariile mai mari nu sunt suficiente
Valeriu Gheorghiță consideră că personalul medical trebuie remunerat corect, însă avertizează că această măsură nu va elimina dificultățile cu care se confruntă sistemul.
„Personalul medical trebuie, fără îndoială, plătit corect. Este o condiție esențială pentru a păstra profesioniștii în sistem și pentru a recunoaște responsabilitatea muncii lor. Dar salariile mai bune nu vor soluționa toate neajunsurile. Tehnic partea asta ar fi probabil cel mai simplu de rezolvat. Însă după o perioadă de relativă mulțumire și liniște, aceleași probleme ar reveni în atenție: lipsa personalului calificat, suprasolicitarea, birocrația, organizare deficitară, lipsa resurselor în raport de nevoi, absența unor perspective reale de dezvoltare profesională pentru tot personalul medical, nu doar pentru medici.
Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem.”
Normele și finanțarea trebuie adaptate realității
Medicul susține că actualele normative de personal nu mai corespund nevoilor din spitale și că acestea ar trebui stabilite în funcție de complexitatea cazurilor și de volumul real de activitate.
El oferă ca exemplu serviciile oncologice, unde evoluția medicinei a dus la apariția unor nevoi complet diferite față de cele din urmă cu câteva decenii.
Totodată, Valeriu Gheorghiță spune că finanțarea serviciilor medicale trebuie actualizată astfel încât să reflecte costurile reale ale medicamentelor, materialelor sanitare, utilităților și aparaturii medicale.
„Nu putem cere calitate, siguranță și performanță dacă serviciile sunt finanțate sub costul lor real.”
Gărzile și managementul spitalelor trebuie regândite
În opinia sa, activitatea din gărzi nu poate fi tratată ca o simplă prelungire a programului de lucru.
„Același lucru este valabil și pentru gărzi. Garda nu este o simplă prelungire a programului. Înseamnă muncă de noapte, stres, risc profesional și decizii luate în situații critice. Plata trebuie să reflecte această responsabilitate.”
Valeriu Gheorghiță consideră și că spitalele trebuie administrate după principii moderne de management, cu obiective clare, evaluarea rezultatelor și responsabilități bine definite pentru echipele de conducere.
Performanța trebuie recompensată
Medicul afirmă că actualul sistem descurajează implicarea suplimentară, deoarece nu permite recompensarea diferențiată a celor care își asumă responsabilități mai mari.
Potrivit acestuia, stimulentele ar trebui acordate transparent, pe baza unor criterii măsurabile, care să țină cont atât de complexitatea cazurilor, cât și de calitatea actului medical și contribuția la dezvoltarea instituției.
Pacientul nu ar trebui să caute un medic, ci spitalul
Un alt aspect semnalat de Valeriu Gheorghiță este modul în care pacienții ajung în spitale.
Acesta susține că programările și listele de așteptare ar trebui gestionate de structuri administrative, iar pacientul să fie direcționat către specialistul potrivit de către spital, fără să fie nevoit să apeleze la relații personale.
De asemenea, medicul spune că activitatea acestora ar trebui să se concentreze pe tratarea pacienților, nu pe organizarea accesului în unitățile sanitare.
Centre de excelență și investiții în prevenție
În analiza sa, Valeriu Gheorghiță vorbește despre necesitatea dezvoltării centrelor de excelență, în care rezultatele să depindă de întreaga echipă medicală și de protocoale, nu exclusiv de un singur medic.
Totodată, acesta consideră că aprovizionarea spitalelor trebuie modernizată prin digitalizarea stocurilor și eficientizarea achizițiilor, iar sistemul medical are nevoie de investiții mai consistente în prevenție, programe de screening, servicii ambulatorii, îngrijiri paliative și pregătirea continuă a personalului medical.
Schimbarea trebuie să îi implice pe toți
În final, Valeriu Gheorghiță atrage atenția că reforma nu poate avea succes fără respectarea acelorași reguli de către toți cei implicați.
„Un sistem echitabil înseamnă reguli clare, programări respectate, criterii de prioritate și, uneori, timpi de așteptare. Nu putem cere un sistem predictibil și corect, continuând în același timp să îl ocolim prin relații, telefoane și excepții.
Schimbarea nu va fi comodă. Dar, fără reguli respectate și fără disponibilitatea de a ne schimba inclusiv propriile comportamente, vom continua să vorbim despre aceleași probleme și peste câțiva ani.”