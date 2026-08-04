CJ Timiș a semnat contractul de finanţare pentru Institutul Regional Oncologic Timişoara

Publicat 4 aug. 2026, 12:56 Sursă realitatea.net

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, marţi, că a fost semnat contractul de finanţare pentru Institutul Regional de Oncologie Timişoara (IROT), ceea ce îi permite antreprenorului care a câştigat licitaţia să înceapă construcţia celui mai mare spital oncologic din vestul României.

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