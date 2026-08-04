CJ Timiș a semnat contractul de finanţare pentru Institutul Regional Oncologic Timişoara

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, marţi, că a fost semnat contractul de finanţare pentru Institutul Regional de Oncologie Timişoara (IROT), ceea ce îi permite antreprenorului care a câştigat licitaţia să înceapă construcţia celui mai mare spital oncologic din vestul României.
'Timişoara devine astfel unul dintre cele mai importante centre de oncologie din România, iar de acum trecem din faza documentelor în cea a şantierului. Nu va fi deloc simplu, pentru că vorbim despre un spital cu o suprafaţă desfăşurată de aproape 65.000 de metri pătraţi, proiectat după standardul nZEB, cu un consum de energie aproape egal cu zero. Cu alte cuvinte, este un proiect de o complexitate tehnică uriaşă, care va schimba infrastructura medicală a întregii regiuni. Institutul Regional de Oncologie Timişoara şi Centrul pentru Mari Arşi de la Spitalul Judeţean, aflat pe ultima sută de metri, sunt fără îndoială cele mai importante investiţii în sănătate realizate în vestul României în ultimii 30 de ani, care va schimba modul în care vor fi trataţi pacienţii', a declarat Alfred Simonis.
Potrivit liderului administraţiei judeţene, lucrările la viitorul Institut Regional de Oncologie Timişoara ar putea începe în septembrie, după ce forul legislativ judeţean a aprobat modificarea acordului de parteneriat necesar implementării proiectului.
'Institutul Regional de Oncologie Timişoara este unul dintre cele şapte mari proiecte de infrastructură medicală din România transferate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în Programul Sănătate, după ce a devenit evident că investiţia nu putea fi finalizată în termenul impus de PNRR. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 1,65 miliarde de lei, iar Ministerul Sănătăţii este liderul parteneriatului, alături de Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia de Sănătate Publică Timiş', a explicat Alfred Simonis.
Institutul Regional de Oncologie va fi construit pe amplasamentul unde trebuia să se construiască un spital municipal, din fosta structură urmând să fie păstrată doar o mică parte, în care va funcţiona corpul administrativ, iar la începutul anului viitor va porni construcţia propriu zisă a IROT pentru care sunt alocate 34 de luni.
IROT va deservi pacienţi din toată regiunea de vest a ţării, la o capacitate de 250 de paturi şi un ambulatoriu integrat cu 26 de paturi, şase săli de operaţie şi o secţie de terapie intensivă. Aici va funcţiona şi un centru de transplant, un laborator de imagistică, un centru de radioterapie şi un laborator de medicină nucleară.
Institutul de Oncologie Timişoara reprezintă o necesitate stringentă pentru sistemul sanitar regional, acesta urmând să fie un centru de excelenţă în specialitatea oncologie, care va polariza cazurile dificile din regiune şi va adăposti un important sector de cercetare şi inovare în acest domeniu, pentru a oferi pacienţilor acces la cele mai actuale metode de tratament personalizat.
Incidenţa bolilor oncologice în judeţul Timiş este crescută, fiind luaţi în evidenţă în jur de 15.000 de bolnavi de cancer, cărora li se adaugă anual în jur de 2.300 de noi cazuri. Cele mai frecvent afectate organe sunt la femei sânii şi colul uterin, iar la bărbaţi aparatul respirator, în special plămânii, precum şi colonul, rectul şi prostata. În prezent, secţiile de oncologie din sistemul public timişorean funcţionează în mai multe locuri improprii şi cu o capacitate insuficientă şi deservesc pacienţi din toată zona de vest a ţării.
AGERPRES