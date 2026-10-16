Accident cu cinci mașini pe Autostrada Vestului, șapte persoane rănite

Publicat 16 oct. 2026, 10:44 Sursă Opinia Timișoarei

Șapte persoane au fost rănite într-un accident cu cinci mașini petrecut în jurul orei 01:00 de duminică, pe Autostrada Vestului, între Arad și Nădlac.

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