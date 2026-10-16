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Accident cu cinci mașini pe Autostrada Vestului, șapte persoane rănite

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 oct. 2026, 10:44
SursăOpinia Timișoarei

Șapte persoane au fost rănite într-un accident cu cinci mașini petrecut în jurul orei 01:00 de duminică, pe Autostrada Vestului, între Arad și Nădlac.

Evenimentul s-a produs la kilometrul 530 al autostrăzii A1. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, în coliziune au fost implicate trei autoturisme și două autoutilitare.

La locul accidentului, pompierii militari arădeni au alocat o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. Forțele și mijloacele au fost puse la dispoziție de Detașamentul de Pompieri Arad.

În mașini se aflau 12 persoane. Șapte dintre ele au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Toate cele șapte victime erau conștiente și cooperante, iar printre ele nu s-au aflat minori.

În această noapte, în jurul orei 01:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe A1, la kilometrul 530, în care au fost implicate 5 autovehicule (3 autoturisme și 2 autoutilitare).

La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

În accident au fost implicate 12 persoane, dintre care 7 au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare, toate cele 7 victime fiind conștiente și cooperante. Printre victime nu s-au aflat minori.

De asemenea, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul evenimentului

— a transmis ISU Arad într-un comunicat de presă
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