Accident cu cinci mașini pe Autostrada Vestului, șapte persoane rănite

În această noapte, în jurul orei 01:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe A1, la kilometrul 530, în care au fost implicate 5 autovehicule (3 autoturisme și 2 autoutilitare).
La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.
În accident au fost implicate 12 persoane, dintre care 7 au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare, toate cele 7 victime fiind conștiente și cooperante. Printre victime nu s-au aflat minori.
De asemenea, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul evenimentului