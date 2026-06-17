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Accident mortal în Timiș: două persoane au murit, iar una a fost rănită
Accident grav în Jabăr
Publicat17 iun. 2026, 14:03
Actualizat17 iun. 2026, 14:16
Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Jabăr, din județul Timiș, soldat cu moartea a două persoane și rănirea alteia.
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