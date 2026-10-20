Amendă de 45.000 de lei pentru un transport ilegal de deșeuri în Timiș

Polițiștii din Ghiroda au oprit un autoutilitar cu remorcă care transporta ilegal aproximativ 880 de kilograme de deșeuri în Moșnița Nouă. Proprietarul a primit o amendă totală de 45.000 de lei.
Un bărbat a fost sancționat contravențional cu o sumă totală de 45.000 de lei după ce polițiștii au descoperit că transporta deșeuri fără documentele legale obligatorii. Incidentul s-a petrecut pe strada Drumul Boilor, în localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș.
Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș, agenții din cadrul Secției 1 Rurale Ghiroda au depistat un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o remorcă. În interior se aflau aproximativ 880 de kilograme de deșeuri metalice și de echipamente electrice și electronice.
În urma controlului, s-a constatat că transportatorul nu deținea actele prevăzute de legislația în vigoare pentru mutarea acestor materiale. Neregulile au fost sancționate conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 1061/2008.
Polițiștii au dispus, în plus, măsura complementară a confiscării întregii cantități de deșeuri, estimată la circa 880 de kilograme.