Amendă de 45.000 de lei pentru un transport ilegal de deșeuri în Timiș

Publicat 20 oct. 2026, 12:59 Sursă Opinia Timișoarei

Polițiștii din Ghiroda au oprit un autoutilitar cu remorcă care transporta ilegal aproximativ 880 de kilograme de deșeuri în Moșnița Nouă. Proprietarul a primit o amendă totală de 45.000 de lei.

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