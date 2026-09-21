Amendă uriașă pentru Google: 403 milioane de euro. Cum ar fi fost gestionate datele de localizare ale utilizatorilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 sept. 2026, 15:01

Google a fost amendată cu 403 milioane de euro de autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, după o investigație privind modul în care compania a prelucrat și păstrat datele de localizare ale utilizatorilor.

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