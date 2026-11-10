Arest preventiv pentru un traficant de droguri prins în flagrant în Timiș

Poliția Timiș și DIICOT au reținut un bărbat care transporta aproximativ 500 de grame de drog de mare risc în localitatea Săcălaz. Judecătorul a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Un bărbat a fost reținut de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în localitatea Săcălaz, județul Timiș.
Conform comunicatului Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, incidentul s-a produs în noaptea de 8 spre 9 noiembrie 2026. Suspectul a fost prins în flagrant delict în timp ce transporta, în scop de comercializare, aproximativ 500 de grame de drog de mare risc, sub formă de substanță cristalină 4-CMC.
În autoturismul bărbatului, autoritățile au identificat și un cântar electronic de precizie, precum și mai multe pungi autosigilante.
La data de 9 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea suspectului. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a ordonat arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.