Arest preventiv pentru un traficant de droguri prins în flagrant în Timiș

Publicat 10 nov. 2026, 08:53 Sursă Opinia Timișoarei

Poliția Timiș și DIICOT au reținut un bărbat care transporta aproximativ 500 de grame de drog de mare risc în localitatea Săcălaz. Judecătorul a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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