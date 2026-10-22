Bărbat din Timiș arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fugit de poliție pe câmp

Un bărbat din comuna Izvin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis și a încercat să evadeze de la un control al poliției, ascunzându-se ulterior în tufe.
Incidentul a avut loc în seara zilei de 20 octombrie 2026. Bărbatul a părăsit domiciliul în jurul orei 18:30 și a circulat pe străzile din Izvin, deși nu deținea permis de conducere.
La câteva minute de la începutul deplasării, șoferul a observat un echipaj al Poliției Orașului Recaș. În loc să oprească, a accelerat și a părăsit carosabilul, traversând mai multe terenuri agricole.
Au oprit autoturismul în apropierea unei zone cu vegetație deasă. Bărbatul a coborât din mașină împreună cu un alt bărbat și cei doi au încercat să se ascundă. Agenții i-au localizat la aproximativ 20 de metri de vehicul.
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, suspectul are un antecedent penal relevant în materie. Este vorba despre a șaptea faptă de conducere fără permis pentru care este cercetat sau a fost condamnat.
Bărbatul figurează cu cinci condamnări definitive pentru fapte similare, pronunțate în anii 2013, 2016, 2017, 2020 și 2021.
Pe 21 octombrie 2026, acesta a fost acționat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Procurorul a solicitat aplicarea măsorii arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.