Bărbat din Timiș arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fugit de poliție pe câmp

Publicat 22 oct. 2026, 14:26 Sursă Tion

Un bărbat din comuna Izvin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis și a încercat să evadeze de la un control al poliției, ascunzându-se ulterior în tufe.

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