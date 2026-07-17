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Calvarul titularizării: Note de 9 și 10 pentru posturi care nu există

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat17 iul. 2026, 09:43
Actualizat17 iul. 2026, 09:45
SursăRealitatea PLUS

Peste 40.000 de dascăli s-au înscris la examenul de titularizare din acest an, dar realitatea din sistemul de învățământ îi readuce cu picioarele pe pământ. Deși obțin note mari, mii de profesori sunt condamnați să rămână suplinitori ani la rând din cauza lipsei acute de catedre libere.

Examenul de titularizare din acest an se anunță a fi un adevărat test de rezistență psihică pentru cele peste 40.000 de cadre didactice înscrise. Miza este stabilitatea pe post, însă realitatea din teren arată că sistemul de învățământ românesc oferă mult prea puține catedre viabile pe perioadă nedeterminată.

Deși mulți profesori reușesc să obțină medii de peste 7 sau chiar peste 9, aceștia se văd obligați să accepte posturi de suplinitori, reluând calvarul examenelor în fiecare vară. Practic, unii dascăli predau în aceleași școli de peste un deceniu, dar fără siguranța zilei de mâine.

Ralitatea din sistem: Profesorii cu note excelente ajung să facă naveta între mai multe școli pentru a-și completa o singură normă didactică.

Urmăriți în materialul video de mai jos un reportaj marca Realitatea Plus, care radiografiază obstacolele birocratice și dramele nespuse ale profesorilor care luptă pentru o catedră stabilă.

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