Cazul Anastasia. Ce pedeapsă a primit șoferița fără permis care a accidentat-o mortal pe fetiță

Femeia care a lovit-o mortal pe fetița de 4 ani, Anastasia, în comuna Scobinți (Iași) în iunie 2022, a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 6 luni închisoare cu executare.
Judecătoria Pașcani a stabilit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Această sancțiune a fost contopită cu 3 ani cu suspendare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, rezultând o pedeapsă finală de executat de 5 ani și 6 luni.
Instanța a admis acțiunile formulate de familia Victimei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească peste 1,5 milioane de lei daune morale. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Contextul accidentului
Conform anchetei, incidentul s-a petrecut pe 1 iunie 2022, la ora 18:37, pe drumul județean DS 516, în localitatea Sticlăria, comuna Scobinți. Mariana Coșofreț a acroșat-o cu partea din stânga față a autoturismului pe D.E.A., în vârstă de 4 ani, accident în urma căruia fetița a decedat.
În luna iulie 2022, femeia a fost trimisă în judecată inițial doar pentru conducerea unui vehicul fără permis. Parchetul a informat la acel moment că s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.
Avocatul Adrian Cuculis a formulat plângere împotriva ordonanței de clasare, iar instanța a întors dosarul la Parchet. După continuarea cercetării, șoferița a fost deferită justiției și pentru ucidere din culpă.
După acest accident, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia. Norma prevede eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de șoferi fără permis sau aflați sub influența alcoolului ori a drogurilor.