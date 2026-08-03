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Cod roșu de caniculă extremă în vestul țării. Temperaturi de până la 41 de grade până miercuri
FOTO: Arhivă
Administrația Națională de Meteorologie a prelungit Codul roșu de caniculă și disconfort termic accentuat până miercuri și a extins avertizarea la patru județe din vestul României: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș.
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