Social· 1 min citire

Cod roșu de caniculă extremă în vestul țării. Temperaturi de până la 41 de grade până miercuri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 3 aug. 2026, 11:17

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit Codul roșu de caniculă și disconfort termic accentuat până miercuri și a extins avertizarea la patru județe din vestul României: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș.

În intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, valul de căldură intens persistă în județele Satu Mare, Bihor și Arad. Temperaturile maxime vor ajunge la 37-38 de grade în Satu Mare și la 39-40 de grade în Bihor și Arad. Aceste valori sunt comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de până la 24-25 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în dealurile Crișanei.

Din 4 august, ora 10:00, până pe 5 august, ora 10:00, Codul roșu se extinde și în județul Timiș. Temperaturile maxime vor urca la 38-39 de grade în Satu Mare și la 39-41 de grade în Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic rămâne deosebit de accentuat, cu ITU peste pragul critic, iar nopțile vor continua să fie tropicale, cu minime de 24-26 de grade.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cod rosu canicula

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe