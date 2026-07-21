Cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

România va trece printr-o perioadă mai răcoroasă la finalul lunii iulie, însă temperaturile vor începe să crească odată cu apropierea lunii august. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată că vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în prima jumătate a lunii august, mai ales în vestul și nord-vestul țării.
Estimarea meteorologică este valabilă pentru intervalul 20 iulie – 17 august. Pe lângă schimbările de temperatură, sunt anunțate și diferențe importante în ceea ce privește cantitățile de precipitații, care vor fi reduse în mai multe regiuni.
Vreme mai rece în România între 20 și 27 iulie
În prima săptămână a prognozei, temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile țării. Răcirea va fi mai accentuată în sud-estul României, unde diferențele față de normal vor fi mai evidente.
În același interval, regiunile sud-estice vor avea parte de cantități mai mari de precipitații. În restul țării, ploile vor fi mai puține decât cele normale pentru ultima parte a lunii iulie.
Temperaturile revin la normal la începutul lunii august
În săptămâna 27 iulie – 3 august, valorile termice se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. În sud-est, vremea ar putea rămâne ușor mai răcoroasă, în timp ce în vestul țării temperaturile vor fi ceva mai ridicate.
Ploile vor fi puține în aproape toate regiunile. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână se vor situa ușor sub nivelul obișnuit în întreaga țară.
Vreme mai caldă între 3 și 10 august
Începând din săptămâna 3 – 10 august, temperaturile medii vor depăși valorile normale în cea mai mare parte a României. Cea mai accentuată încălzire este așteptată în vestul și nord-vestul țării, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
În regiunile intracarpatice, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse. În celelalte zone, ploile se vor apropia de nivelul normal pentru începutul lunii august.
Căldura continuă până la jumătatea lunii august
Și în intervalul 10 – 17 august, temperaturile vor rămâne peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Vestul și nord-vestul României vor fi din nou zonele în care abaterile termice pozitive vor fi mai evidente.
În ceea ce privește ploile, cantitățile estimate vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile țării. Astfel, după răcirea de la sfârșitul lunii iulie, prima jumătate a lunii august va aduce din nou o vreme caldă în cea mai mare parte a României.