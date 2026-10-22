Doi bărbați reținuți în Timișoara pentru trafic de droguri, poliția a confiscat 2 kg de 4-CMC

Publicat 22 oct. 2026, 13:59 Sursă stiripesurse

Două persoane au fost reținute miercuri, 21 octombrie 2026, în Timișoara, pentru trafic de droguri de mare risc. Poliția a confiscat aproximativ două kilograme de 4-CMC și alte substanțe.

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