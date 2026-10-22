Doi bărbați reținuți în Timișoara pentru trafic de droguri, poliția a confiscat 2 kg de 4-CMC

Două persoane au fost reținute miercuri, 21 octombrie 2026, în Timișoara, pentru trafic de droguri de mare risc. Poliția a confiscat aproximativ două kilograme de 4-CMC și alte substanțe.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu polițiștii de frontieră și procurorii DIICOT Timișoara, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 39 de ani și a altuia de 40 de ani. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc.
Conform actelor de urmărire penală, în perioada septembrie – octombrie 2026, persoana de 39 de ani ar fi procurat, deținut și vândut repetat cantități de substanță cristalină în municipiul Timișoara. Tranzacțiile erau realizate cu sume cuprinse între 400 de lei și 600 de lei.
Bărbatul a fost prins în flagrant delict miercuri, 21 octombrie, în timp ce deținea 20 de pachețele din folie de aluminiu, destinate tranzacționării pentru o sumă totală de 1.400 de lei. Probele au indicat faptul că substanța cristalină era procurată de la celălalt bărbat, în vârstă de 40 de ani.
În urma a patru percheziții domiciliare efectuate miercuri, forțele de ordine au ridicat aproximativ două kilograme de 4-CMC, un drog de mare risc. De asemenea, au fost confiscate pungi și folii cu substanțe vegetale, cristaline și pulverulente, un cântar de mare precizie și o sumă de bani în lei. Toate elementele se află în curs de expertizare.
Procurorii DIICOT Timișoara au dispus reținerea celor două persoane miercuri. Ele vor fi prezentate joi, 22 octombrie, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acțiunea a fost sprijinită de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.