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Doliu la ISU Timiș. A murit un pompier după o luptă grea cu o boală nemiloasă
Foto cu rol ilustrativ
Publicat5 nov. 2026, 13:51
SursăRealitatea.Net
Este doliu în rândul pompierilor din Timiș, după moartea plutonierului adjutant șef Cristian Vasile Dragomir, din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj. Salvatorul avea 49 de ani și și-a dedicat aproape două decenii din viață meseriei de pompier militar.
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