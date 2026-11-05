Doliu la ISU Timiș. A murit un pompier după o luptă grea cu o boală nemiloasă

Publicat 5 nov. 2026, 13:51 Sursă Realitatea.Net

Este doliu în rândul pompierilor din Timiș, după moartea plutonierului adjutant șef Cristian Vasile Dragomir, din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj. Salvatorul avea 49 de ani și și-a dedicat aproape două decenii din viață meseriei de pompier militar.

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