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Doliu la ISU Timiș. A murit un pompier după o luptă grea cu o boală nemiloasă

Foto cu rol ilustrativ

Foto cu rol ilustrativ

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Scris deAlexandra Ionescu
Publicat5 nov. 2026, 13:51
SursăRealitatea.Net

Este doliu în rândul pompierilor din Timiș, după moartea plutonierului adjutant șef Cristian Vasile Dragomir, din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj. Salvatorul avea 49 de ani și și-a dedicat aproape două decenii din viață meseriei de pompier militar.

Vestea tristă a fost anunțată azi, 5 noiembrie 2026, de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș, care au transmis un mesaj de rămas-bun în memoria colegului lor.

Aproape 20 de ani în slujba comunității

Născut la 27 martie 1977, Cristian Vasile Dragomir și-a început cariera de salvator la 1 septembrie 2006, în cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj. De-a lungul anilor, a participat la misiunile prin care pompierii au intervenit pentru salvarea oamenilor și protejarea bunurilor.

Colegii săi au vorbit despre devotamentul și curajul de care a dat dovadă în activitatea profesională și despre legătura pe care o avea cu cei alături de care a lucrat.

Dispariția sa, după o luptă grea și nedreaptă cu o boală nemiloasă, lasă în urmă o tăcere adâncă în rândurile celor care i-au fost alături. Felul său de a fi și dăruirea de care a dat dovadă nu vor fi uitate niciodată, se arată în mesajul transmis de ISU Timiș

se arată în mesajul transmis de ISU Timiș.

Colegii au încercat să îl ajute în lupta cu boala

Potrivit presei locale, în urmă cu aproximativ o lună, colegii pompierului au lansat un apel public pentru a-l sprijini în lupta cu boala. Cristian Dragomir urmase tratamente de specialitate în Turcia și primea îngrijiri medicale la Centrul Medical OncoHelp din Timișoara.

Reprezentanții ISU Timiș au transmis condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut.

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