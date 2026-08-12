Două persoane au fost reținute în urma unui conflict între doi minori

Publicat 12 aug. 2026, 11:54 Sursă realitatea.net

Două persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore, între care un minor de 17 ani, iar miercuri vor fi aduse la audieri, în urma unui conflict care a izbucnit, marți seara, între doi minori, în Piața Operei din Timișoara.

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