Două persoane au fost reținute în urma unui conflict între doi minori

Două persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore, între care un minor de 17 ani, iar miercuri vor fi aduse la audieri, în urma unui conflict care a izbucnit, marți seara, între doi minori, în Piața Operei din Timișoara.
Conflictul a degenerat și au intervenit mai mulți adulți, membri ai familiilor adolescenților, care au primit amenzi contravenționale în cuantum total de 9.000 de lei.
Polițiștii timișoreni au fost sesizați, prin mai multe apeluri la numărul unic de urgență 112, marți seara, despre un conflict între mai multe persoane, la fața locului fiind direcționate, de îndată, echipajele disponibile din dispozitivul Poliției Municipiului Timișoara, precum și echipaje ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale și ale Jandarmeriei, arată, miercuri, o informare de presă a Poliției Timiș.
Din primele verificări a reieșit că în urma unui conflict spontan izbucnit între doi minori, de 15 ani, respectiv 17 ani, membri ai familiilor acestora ar fi intervenit, conflictul degenerând și implicând mai multe persoane.
În urma intervenției, nouă persoane au fost imobilizate și conduse la sediul Secției 1 Poliție Urbană Timișoara, pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.
Ulterior, în fața sediului Secției 1 Poliție Urbană Timișoara s-au adunat mai multe persoane. Pentru prevenirea escaladării situației și menținerea ordinii publice, au fost direcționate în zonă echipaje suplimentare ale Poliției Municipiului Timișoara, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și structurilor de Jandarmerie.
În urma verificărilor și a activităților desfășurate de polițiști, două persoane au fost reținute pentru 24 de ore, respectiv minorul de 17 ani și un adult, în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, pentru faptele constatate privind tulburarea ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 9.000 de lei.
AGERPRES