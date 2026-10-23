Elev de clasa a VIII-a, cercetat pentru portul unui cuțit la școala din Timișoara

Publicat 23 oct. 2026, 13:08 Sursă dcnews

Poliția a deschis un dosar penal pentru portul fără drept de obiecte periculoase în instituții publice, după ce un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara a fost fotografiat cu un cuțit.

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