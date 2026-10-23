Elev de clasa a VIII-a, cercetat pentru portul unui cuțit la școala din Timișoara

Poliția a deschis un dosar penal pentru portul fără drept de obiecte periculoase în instituții publice, după ce un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara a fost fotografiat cu un cuțit.
Incidentul a avut loc joi, 22 octombrie, când pe adresa de e-mail a școlii a fost trimisă o sesizare anonimă, însoțită de o fotografie a elevului. Poliția a fost alertată imediat despre pericolul potențial.
Potrivit informațiilor publicate de Pagina de Timiș, băiatul ar fi făcut o fotografie în timp ce ținea cuțitul în mână, iar imaginea a fost ulterior postată pe platforma TikTok.
După intervenția oamenilor legii, elevul a declarat că obiectul din poză era un cuțit de jucărie și că nu îi aparținea lui, ci celui care l-a fotografiat. Autoritățile precizează că nu este clar dacă afirmațiile sunt adevărate, deoarece obiectul nu a fost încă localizat.
Oamenii legii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în instituții publice.