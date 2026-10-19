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Întreruperiale curentului electric în Timișoara și alte localități din județ

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat19 oct. 2026, 14:52
SursăOpinia Timișoarei

Reprezentanții Enel/PPC Energie/ Rețele Electrice Banat vor efectua lucrări de revizii, reparații și modernizări în rețeaua de distribuție, determinând întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în Timișoara și alte localități din județul Timiș.

În perioada 19 – 25 octombrie, locuitorii din mai multe zone ale județului Timiș vor rămâne fără curent electric pentru câteva ore pe zi. Aceste întreruperi sunt necesare pentru derularea lucrărilor de revizii, reparații și modernizări ale infrastructurii electrice.

Intervențiile sunt planificate de reprezentanții Enel/PPC Energie/ Rețele Electrice Banat, care gestionează rețeaua de distribuție din regiune. Programul specific al întreruperilor poate suferi modificări în funcție de evoluția lucrărilor pe teren.

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