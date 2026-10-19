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Întreruperiale curentului electric în Timișoara și alte localități din județ
FOTO: Pixabay.com
Publicat19 oct. 2026, 14:52
SursăOpinia Timișoarei
Reprezentanții Enel/PPC Energie/ Rețele Electrice Banat vor efectua lucrări de revizii, reparații și modernizări în rețeaua de distribuție, determinând întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în Timișoara și alte localități din județul Timiș.
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