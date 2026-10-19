Întreruperiale curentului electric în Timișoara și alte localități din județ

Publicat 19 oct. 2026, 14:52 Sursă Opinia Timișoarei

Reprezentanții Enel/PPC Energie/ Rețele Electrice Banat vor efectua lucrări de revizii, reparații și modernizări în rețeaua de distribuție, determinând întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în Timișoara și alte localități din județul Timiș.

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