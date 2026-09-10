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Mașină cuprinsă de flăcări pe DN5: Trafic blocat pe sensul spre Capitală
Mașină în flăcări pe DN5
Un autoturism a luat foc în mers, forțând intervenția de urgență a pompierilor și paralizând circulația rutieră în zonă.
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